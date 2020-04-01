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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

О выплатах безработным и защите трудовых прав можно узнать по телефону горячей линии

Общество, 20:00 13 апреля 2020

www.mos.ru

Единая горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции действует в Тюменской области. По телефону 8-800-234-35-22 обратившиеся могут задать вопросы, касающиеся трудового законодательства и выплат.

В частности, по номеру можно узнать порядок постановки на учет в качестве безработных, о назначении и выплатах пособий по безработице; о защите прав предпринимателей и работников;об оформлении трудовых отношений; о работе различных сфер бизнеса, при необходимости оператор соединит со специалистами регионального департамента потребительного рынка и туризма; получить комментарий специалиста департамента труда и занятости населения либо центра занятости населения.

По вопросам нарушением трудового и налогового законодательства можно обратиться в Государственную инспекцию труда в Тюменской области по телефону (3452) 50-09-15 (доб.102) или через сайт Онлайнинспекция.РФ.

Телефон горячей линии департамента труда и занятости населения Тюменской области (3452) 42-61-21.

Телефон горячей линий Центра занятости населения Тюмени и Тюменского район на (3452) 27-36-05.

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# безработица , пособие , трудовое законодательство

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