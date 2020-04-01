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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор доложил полпреду президента в УФО о ситуации в регионе

Губернатор, 10:14 14 апреля 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области, несмотря на новые случаи заражения, в целом ситуация стабильная. Медицинские организации работают в режиме повышенной готовности. Введен карантин, прекращена госпитализация, отменены все профилактические мероприятия, в том числе диспансеризация.

Об этом доложил губернатор Тюменской области Александр Моор на окружном совещании, которое провел полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Речь шла о профилактике и контроле за распространением коронавирусной инфекции.

По словам Александра Моора, организована работа по приобретению необходимого медицинского оборудования, ведется дополнительная закупка средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств. Проводится ежедневный мониторинг наличия противовирусных и антибактериальных лекарственных препаратов. Пополнен запас лабораторных и диагностических средств. Проведено обучение медицинского персонала по вопросам диагностики и лечения коронавирусной инфекции и по вопросам обеспечения эпидемиологической безопасности при работе с особо опасными инфекциями.

"Сегодня все ресурсы федеральных и региональных властей должны быть направлены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Число проводимых исследований в Уральском федеральном округе в сутки составляет 6 тысяч 173 пробы. Всего выполнено 73 тысячи тестирований", - подчеркнул Николай Цуканов.

Тюменская область, отметил полпред, вошла в тройку лидеров - регионов Урала по количеству тестирований на коронавирусную инфекцию, проведенных среди жителей области. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора за оперативную и профессиональную работу в феврале 2020 года по организации первого обсервационного госпиталя для эвакуированных из Китая. По его мнению, этот удачный опыт слаженных действий всех федеральных и региональных структур уже используется в других регионах страны.

Участники совещания обсудили вопросы обеспечения территорий Урала лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты, а также выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

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# Александр Моор , здравоохранение , коронавирус , Николай Цуканов

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