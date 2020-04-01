Сто литров антифриза передали тюменской скорой помощи предприниматели

| Фото: Станции скорой медицинской помощи Тюменской области | Фото: Станции скорой медицинской помощи Тюменской области

100 литров антифриза и 10 наборов автохимии передали безвозмездно Тюменской скорой медицинской помощи два тюменских предприятия по производству автохимии и оптовой поставке товаров для автомобилей, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи Тюменской области.

"Мы понимаем, насколько эта продукция важна для поддержания работоспособности машин скорой медицинской помощи. Мы хотим, чтобы спецтранспорт работал исправно, и медицинские бригады могли оказать как можно больше помощи пациентам", - рассказала представитель одной из компаний Ольга Черняк.

Руководство станции скорой помощи оценило благородный поступок неравнодушных тюменских предпринимателей, вручив им благодарственные письма.

"Учитывая, что нагрузка на автомобили и на людей возрастает, любая помощь, оказанная нам, даст свой плюс. Все пойдет в дело", — сообщил начальник транспортного отдела скорой медицинской помощи Сергей Тупик.

Отметим, что за последний год на замену выработавшим свой ресурс автомобилям пришли 25 новых — два марки "Форд", остальные — "Газель". Всего сейчас в парке скорой медицинской помощи — 75 автомобилей, 65 % из которых со сроком эксплуатации до 5 лет.

"Максимальное число бригад, которое мы разворачиваем одновременно, — 56. Оставшиеся автомобили в резерве для экстренного комплектования дополнительных выездных бригад при возникновении ЧС, а также — для замены при сходе с линии автомобиля на техническое обслуживание. Резервные автомобили базируются в местах дислокации бригад — это 11 подстанций и постов по Тюмени и Тюменскому району, чтобы мы могли максимально быстро запустить их в работу", — разъясняет главный врач скорой медицинской помощи Лидия Остроумова.