Онлайн-экскурсии и документальные фильмы выложили в соцсети музеи Тюменской области

| Фото: Музей "Дом Машарова" во ВКонтакте | Фото: Музей "Дом Машарова" во ВКонтакте

Интересный онлайн-контент размещают на своих площадках музеи Тюменской области для желающих проводить время с пользой в период самоизоляции, сообщает региональный департамент культуры.

На странице Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова можно увидеть онлайн-экскурсии "Ишимский ковер", "Старообрядцы и старожилы Сибири". "Наш край в древности" в музее "Городская управа", а также уникальную экскурсию "Энергия абстракции" в музее "Арт-галерея".

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник приглашает познакомиться с онлайн-программой "Предметная память об узниках Дома свободы", видеоэкскурсиями по выставочному проекту "Единый дух Победы", а также посетить музейную мастерскую и онлайн-лектории.

Кроме того, в группе музея представлены документальные фильмы "Дом Свободы" о хронике пребывания царской семьи Романовых в тобольской ссылке и "Элементы Менделеева" о детстве известного российского ученого-энциклопедиста, уроженца Тобольска.

Музей "Дом Машарова" и музей-усадьба Колокольниковых в своих онлайн-программах знакомят посетителей с известными жителями Тюмени. В социальных сетях учреждений все желающие могут узнать информацию о русском купце И. В. Иконникове, тюменском предпринимателе, владельце ателье по ул. Царская Ш.М. Оверштейне, основателе Тюменского Чугунолитейного завода Н. Д. Машарове, а также посетить другие экспресс-экскурсии и лекции.