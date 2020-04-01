Онлайн-лекции и танцы на диване подготовил для тюменцев театральный центр "Космос"

| Фото: театральный центр "Космос" | Фото: театральный центр "Космос"

Театральный центр "Космос" проведет онлайн-трансляции с известными театроведом, продюсером, танцором и художником 15, 16, 18 и 20 апреля, сообщает учреждение.

15 апреля в 19 часов начнется онлайн-лекция театроведа, куратора и продюсера Ники Пархомовской "Что самоизоляция дает театру, а театр – самоизоляции". В прямом эфире спикер обсудит со зрителями, как живет в дни карантина театр и что изменится после него.

16 апреля в 17 часов зрителей ждут "Танцы на диване" вместе с хореографом самой крупной школы танцев среди уличных стилей в Тюменской области MAFIA DANCE FAMILY, участником шоу "Танцы" на ТНТ Василием Чернышевым. Он познакомит участников с хореографией на основе базовых движений с использованием домашнего реквизита.

18 апреля в 19 часов зрители смогут провести вечер за беседой "Как грустить, любить и делать театр" с театральным куратором, продюсером Марией Слоевой. На лекции спикер расскажет о сайт-специфическом искусстве и о том, какие театральные проекты переживут пандемию.

20 апреля в 18 часов пройдет онлайн-лекция "Могут ли кошки играть только кошек? Страшные разговоры о репрезентации в исполнительских искусствах". Ее прочитает путешествующая художница, режиссер, приглашенная преподавательница РГИСИ в Санкт-Петербурге и Королевской центральной школы речи и драмы в Лондоне Ада Мухина. Она поделится результатами своих наблюдений и примерами из практики, расскажет участникам трансляции, чем отличаются разнообразие, инклюзия, доступ и репрезентация в театре.

"Космос" перестроился на новый формат работы. Думаю, кардинальных изменений после выхода из самоизоляции не будет, но опыт работы в удаленном режиме показывает, какие существуют возможности. Инструменты и техники, которые мы сейчас используем, будут теперь у нас на вооружении и помогут в реализации запланированных проектов", – сказал руководитель театрального центра "Космос" Илья Титов.

Прямые эфиры пройдут в группе театрального центра "Космос" в социальной сети "ВКонтакте" Эти события станут частью онлайн-проекта "Лучше дома". Это альтернатива оффлайн-событиям, которую предложили молодежные команды региона. На площадке ежедневно выходят афиши с информацией о прямых трансляциях, эфирах, вебинарах, мастер-классах и других видах контента в сети от молодежных общественных пространств Тюменской области. Подробную информацию и анонсы других трансляций ищите в группе "Космоса" в социальной сети "ВКонтакте" или на сайте "Лучше дома".