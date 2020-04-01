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РЖД отменяет ряд поездов дальнего следования

Общество, 15:04 14 апреля 2020

РЖД во ВКонтакте | Фото: РЖД во ВКонтакте

32 поезда дальнего следования временно отменяет РЖД с 15 апреля, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Поезд № 373/374 Тюмень – Махачкала отменяется из Тюмени с 10 мая, из Махачкалы – с 13 мая. Скоростной поезд № 811/814 "Ласточка" Екатеринбург – Тюмень отменен из Екатеринбурга с 10 апреля, из Тюмени – с 11 апреля. Еще у 32 поездов изменяется периодичность курсирования.

Изменения связаны с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки.

Решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест. Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных. В случае, если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются.

РЖД отмечает значительное снижение загрузки поездов дальнего следования. С 21 марта текущего года наблюдается более чем 50% снижение количества отправленных пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество проданных билетов на апрель сократилось к прошлому году на 76%, на май – на 70%. При этом возвращено в четыре раза больше билетов на поездки в апреле, чем в прошлом году, а на май возврат вырос к 2019 году более чем в семь раз.

Пассажирам отмененных поездов будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за билеты. С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте РЖД.

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# поезда , РЖД , СвЖД

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