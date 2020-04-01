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Большую опухоль кожи головы удалили пациентке тюменские онкологи

Общество, 15:37 14 апреля 2020

Медицинский город | Фото: Медицинский город

Сложную микрососудистую операцию по удалению опухоли кожи головы провели тюменские онкологи, сообщает пресс-служба Медицинского города.

Пациентка обратилась с жалобами на язву, которая занимала практически всю волосистую часть головы и издавала зловонный запах. После тщательного всестороннего обследования тюменские онкологи диагностировали у тюменки новообразование. Опухоль проросла в ткани под кожей, в кости черепа и даже в твердую мозговую оболочку.

В операции, которая длилась более 14 часов, принимали участие три операционные бригады. Как рассказала заведующая онкологическим отделением № 2 Медицинского города Юлия Шубина, после удаления опухоли образовался большой дефект - около 20 см в диаметре. "Мы сразу же выполнили сложную пластическую операцию с использованием двух кожно-мышечных лоскутов, которые вязли с грудной клетки и руки пациентки. Дополнительно мы использовали пластический материал с бедра и живота", - пояснила врач.

Операция прошла успешно. Пациентка продолжает оставаться под наблюдением онкологов стационара, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

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# Медицинский город , онкология , хирургия

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