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Более ста заказов на лекарства и продукты выполнили сорокинские соцработники

Общество, 18:15 14 апреля 2020

КЦСОН Сорокинского района

57 заказов на рецептурные лекарства выполнили волонтеры Комплексного центра социального обслуживания населения Сорокинского района.

Соцработники доставляют продукты питания и товары первой необходимости одиноким и одиноко проживающим пенсионерам и маломобильным гражданам. Таких заказов выполнено 50.

Напомним, подобная работа организована во всех муниципалитетах Тюменской области. Диспетчерские пункты в центрах социального обслуживания принимают заказы круглосуточно. К волонтерам присоединяются народные дружинники, члены общественной молодежной палаты при муниципальных думах и неравнодушные граждане.

Евгения Шевцова

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# социальная помощь

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