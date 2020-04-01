Более ста заказов на лекарства и продукты выполнили сорокинские соцработники
КЦСОН Сорокинского района
57 заказов на рецептурные лекарства выполнили волонтеры Комплексного центра социального обслуживания населения Сорокинского района.
Соцработники доставляют продукты питания и товары первой необходимости одиноким и одиноко проживающим пенсионерам и маломобильным гражданам. Таких заказов выполнено 50.
Напомним, подобная работа организована во всех муниципалитетах Тюменской области. Диспетчерские пункты в центрах социального обслуживания принимают заказы круглосуточно. К волонтерам присоединяются народные дружинники, члены общественной молодежной палаты при муниципальных думах и неравнодушные граждане.
Евгения Шевцова