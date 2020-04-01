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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На тюменской таможне конфисковали партию медицинских бахил

Общество, 17:57 14 апреля 2020

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Более 745 тыс. медицинских бахил изъяли у перевозчика тюменские таможенники, сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобиль, следовавший из Санкт-Петербурга в Казахстан, остановили 9 апреля сотрудники пограничной службой. В составе сборного груза находились медицинские бахилы, запрещенные к вывозу из России.

В отношении перевозчика было возбуждено административное дело. Суд конфисковал весь объем товаров и передал в оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции на территории Курганской области.

Ранее в оперативный штаб была передана изъятая партия медицинских товаров: 46 тыс. перчаток, антисептические дезинфицирующие средства общим весом около полутора тонн.

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# Тюменская таможня

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