Тюменцы поборются за пятьдесят тысяч рублей на продвижение онлайн-проекта

| Фото: Мультицентр "Контора пароходства" | Фото: Мультицентр "Контора пароходства"

За 50 тыс. рублей на продвижение онлайн-проекта предлагает тюменцам побороться "Контора пароходства". Мультицентр запустил конкурс "Пошторми".

Принять участие могут авторы онлайн-проектов – медийных, актуальных, направленных на развитие творчества и креативного мышления. Формат можно выбирать любой: фотопроект, видеоролик, цикл лекций, мастер-классов или подкастов.

Положение о конкурсе можно найти на сайте мультицентра. Заявки принимают до 27 апреля. Возраст участников - от 18 лет. Итоги обещают подвести 29 апреля. Реализовать проект победитель должен до 24 мая.