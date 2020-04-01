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Тюменцы поборются за пятьдесят тысяч рублей на продвижение онлайн-проекта

Общество, 13:22 15 апреля 2020

Мультицентр "Контора пароходства" | Фото: Мультицентр "Контора пароходства"

За 50 тыс. рублей на продвижение онлайн-проекта предлагает тюменцам побороться "Контора пароходства". Мультицентр запустил конкурс "Пошторми".

Принять участие могут авторы онлайн-проектов – медийных, актуальных, направленных на развитие творчества и креативного мышления. Формат можно выбирать любой: фотопроект, видеоролик, цикл лекций, мастер-классов или подкастов.

Положение о конкурсе можно найти на сайте мультицентра. Заявки принимают до 27 апреля. Возраст участников - от 18 лет. Итоги обещают подвести 29 апреля. Реализовать проект победитель должен до 24 мая.

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# конкурс , Контора пароходства , молодежь , онлайн

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