Тюменцев ждут на конкурсах буктрейлеров, трейлеров и отзывов на книги и спектакли о Донском крае

| Фото: https://www.oprf.ru/ | Фото: https://www.oprf.ru/

Принять участие в международных конкурсах могут тюменцы, не выходя из дома. С 10 апреля по 1 июля 2020 года проводятся конкурсы читательских отзывов, трейлеров и буктрейлеров произведений писателей и поэтов, чьи жизни и творчество связаны с Донским краем и Приазовьем, или отразивших в своем творчестве историю, быт и традиции этих мест, а также постановок и экранизаций этих произведений.

Принимаются конкурсные работы на русском языке и других языках ООН. Возраст участников не ограничен. Главное условие — литературное произведение, фильм или спектакль обязательно должны быть связаны с Донским краем или Приазовьем. Именно туда в случае победы и будут приглашены популяризаторы русской литературы. Кроме того, победители конкурсов получат денежные призы.

"У участников широчайший выбор. Это и литературное наследие Антона Павловича Чехова — безусловного лидера по количеству российских и зарубежных экранизаций и постановок. Это, безусловно, Михаил Шолохов, автор бессмертного "Тихого Дона", и родившийся в Феодосии, но просиявший как писатель именно на Дону Виталий Закруткин", - рассказал руководитель объединенного оргкомитета II Международного конгресса волонтеров культуры, медиа и познавательного туризма и фестиваля "#Узнай Россию. Донское слово" Леонид Шафиров.

Познакомится с подробными условиями конкурсов можно по ссылкам: конкурс отзывов о литературных произведениях, конкурс буктрейлеров и трейлеров кинофильмов или театральных постановок, конкурсы среди любителей художественного чтения и самодеятельных театров, конкурсы среди художников.

Победители дистанционных конкурсов смогут стать участниками II Международного конгресса волонтеров культуры, медиа и познавательного туризма и фестиваля "#Узнай Россию. Донское слово". Масштабные мероприятия осенью 2020 года соберут в Ростовской области любителей творчества литераторов, связанных с Донским краем, и популяризаторов русской культуры, сообщают в ОП РФ.