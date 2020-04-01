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Тюменское предприятие "МехПром" начнет выпускать медицинские маски

Экономика, 19:13 15 апреля 2020

Тюменское отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское отделение партии "Единая Россия"

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Медицинские маски начнет выпускать тюменское предприятие ООО "МехПром" при поддержке регионального отделения партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба отделения.

Производитель и поставщик полного ассортимента спецодежды и СИЗ для нефтегазовой отрасли ООО "МехПром" обладает всеми необходимыми мощностями чтобы выпускать товар повышенного спроса, об этом рассказал коммерческий директор предприятия Владимир Катунцев. "На обеспечение заказов необходимо сырье - медицинская марля. И здесь мы столкнулись с большой проблемой - в свободной продаже марли нет", - пояснил он. За помощью в приобретении материала представители ООО "МехПром" обратились к председателю комитета по соцполитике Тюменской областной думы Ольге Швецовой.

"В непростое время помощь становится особенно нужной. Мы держим связь с региональными отделениями "Опоры России" и "Деловой России", ищем пути решения вопросов, возникающих у представителей бизнеса во время пандемии коронавируса", - рассказала Ольга Швецова.

Удалось найти поставщика и тюменское предприятие закупило 10 км марли.

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# коронавирус , медицинские маски , производство , профилактика

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