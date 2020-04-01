Многоквартирники в Уватском районе дезинфицируют ежедневно

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

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Места общего пользования в 186 многоквартирных домам ежедневно обрабатывают в Уватском районе. Помещения орошают и проводят влажную уборку дезинфицирующими средствами. На эти цели из средств местного бюджета выделено 400 тыс. рублей, сообщает администрация муниципалитета.

Профилактику коронавирусной инфекции в Уватском районе обсудили глава муниципалитета Сергей Путмин и начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора Евгений Примаков. В совещании также приняли участие представитель Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области и врачи-эпидемиологи.

"Здоровье каждого должно быть сохранено, а для этого человек в первую очередь должен подумать о себе сам и выполнять простые профилактические меры. В их числе – использование масок и средств личной гигиены, соблюдение благоприятной санэпидсреды в собственной квартире", – отметил Евгений Примаков.