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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Кузнечевских: работодатели должны обезопасить работников от коронавируса

Политика, 18:03 15 апреля 2020

фото "Тюменская линия"

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Задача работодателей, заявивших об открытии предприятий в условиях особого режима, направленного на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, - полностью обеспечить безопасность работников. Об этом заявила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Руководители предприятий, использующих вахтовый метод работы, должны знать, где и в каких условиях проживают их работники. Необходимо понимать уровень санитарно-эпидемиологической безопасности в местах проживания вахтовиков, чтобы избежать заноса инфекции на производство", - отметила Ольга Кузнечевских.

Заместитель губернатора вновь обратилась к тюменцам с призывом соблюдать режим самоизоляции и социальную дистанцию.

"Только таким способом мы сможем сдержать распространение инфекции. Не ходите в гости и не приглашайте никого к себе. Не контактируйте с людьми, вернувшимися из поездок. Берегите себя и своих близких, не рискуйте здоровьем и жизнью", - подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Евгений Бабенко

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# коронавирус , Ольга Кузнечевских , самоизоляция

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