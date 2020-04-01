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Декан Тюменского медуниверситета: останьтесь дома в Пасху

Общество, 18:11 15 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" Декан лечебного факультета Тюменского государственного медицинского университета Татьяна Раева | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Давайте позаботимся о себе, о близких, останемся дома, чтобы праздник Светлой Пасхи не омрачила беда. С таким призывом к жителям Тюменской области обратилась профессор, декан лечебного факультета Тюменского государственного медицинского университета Татьяна Раева.

От имени врачей, преподавателей и студентов она призвала тюменцев оставаться дома в Пасху и Родительский день.

"Мы понимаем, что многие ждали этот праздник, готовились к нему, соблюдали пост, но в условиях эпидемии оказаться в одном помещении с большим количеством людей – значит, подвергнуть значительному риску и себя, и окружающих", - отметила она.

По словам Татьяны Раевой, многие люди переносят это заболевание бессимптомно или в очень легкой форме.

"Но для тех, кто в этот момент окажется рядом с больным человеком, все может обернуться настоящей трагедией", - заметила декан ТюмГМУ.

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# Пасха , родительский день

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