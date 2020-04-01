Владимир Путин предложил выделить малому бизнесу деньги на зарплату работникам

static.kremlin.ru static.kremlin.ru

Далее в сюжете Многоквартирники в Уватском районе дезинфицируют ежедневно

Выделить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства предложил президент России Владимир Путин.

Об этом глава государства заявил, открывая совещание с членами правительства, посвященное санитарно-эпидемиологической ситуации и борьбе с распространением COVID-19.

Деньги будут выделяться для выплаты зарплат сотрудникам, отметил президент. Заявку на получение такой поддержки предприниматели смогут направить в онлайн-режиме.

Кроме того, Владимир Путин поручил правительству доработать список системообразующих, важных для экономики предприятий. Президент предложил создать для них новый специальный кредитный продукт, ставка по которому будет субсидироваться на ставку Центробанка. Половина кредита будет обеспечена гарантиями Минфина.

Владимир Путин предложил направить 200 млрд рублей для устойчивости и обеспеченности региональных бюджетов.