Три исследования на коронавирус в больнице Ишима дали положительный результат

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275 тестов на коронавирусную инфекции провели в Клинико-диагностической лаборатории 4-й областной больницы Ишима с 10 по 14 апреля. У троих анализы показали положительный результат. Это два жителя Абатского района и один житель Ишима.

Об этом на заседании оперативного штаба в администрации Ишима рассказал главный врач областной больницы №4 Вячеслав Афанасьев 15 апреля.

"Для подтверждения или же отвержения результата на коронавирусную инфекцию пробы направлены в Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области. Все пациенты помещены в инфекционное отделение областной больницы №4, их состояние стабильное, им оказывается комплексное лечение по недопущению пневмонии," - рассказал Вячеслав Афанасьев.

Специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора продолжают работу по установлению лиц, которые контактировали с заболевшими.

"Отработаны контактные лица по Абатскому району, установили пути движения по России, Ишимскому и Абатскому районам. Один из жителей Абатского района активно перемещался по РФ. У него по прибытию в Абатское повысилась температура. Он вызвал скорую помощь. При опросе медики выяснили, что он посещал разные регионы России и у него были уже взяты анализы на COVID-19", - говорит начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора Артур Биргалин.

Медики взяли у него повторный анализ на коронавирусную инфекцию. Он оказался положительным. Впрочем, добавляет эксперт, как и первый анализ. В связи с этим мужчину и его отца, с которым он проживал, поместили в бокс.

Ишимцев призывают оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции, правила личной гигиены. Пик заболеваемости еще не пройден.

Анжела Лебедева