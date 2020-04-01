Более двухсот пятидесяти упоровцев обратились за помощью в диспетчерскую службу

| Фото: Информационно-издательский центр "Знамя правды" | Фото: Информационно-издательский центр "Знамя правды"

256 звонков поступило от жителей Упоровского района на телефон диспетчерской службы по решению вопросов, связанных с мерами профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель главы района по социальным вопросам Татьяна Завьялова, 98 человек попросили доставить на дом продукты питания.

"33 жителя заказали необходимые им лекарственные препараты из аптек. Шести упоровцам оказана психологическая помощь, все остальные обращения связаны с получением информации ", - рассказала Татьяна Завьялова.

По ее словам, доставкой продуктов питания, лекарств и других товаров первой необходимости занимаются 79 волонтеров, из них 38 – это участковые специалисты и сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения, а 41 человек – добровольцы. Кроме выполнения заказов по телефону горячей линии диспетчерской службы выполнена 251 доставка лекарств по льготным рецептам.

Добавим, что диспетчерская служба ведет прием звонков ежедневно с 8 до 19 часов. Телефон: (834541) 3-16-95.

Ирина Кургузова