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В Викуловском районе увеличат посевные площади

Экономика, 16:01 19 апреля 2020

mcx.ru

50 тыс. 561 га планируется засеять в Викуловском районе в посевную 2020 года - на 48 га больше, чем в 2019 году.

К кампании готовятся 27 растениеводческих хозяйств. Как отметил ведущий специалист районного управления сельского хозяйства по вопросам растениеводства Анатолий Парыгин, все хозяйства представили технические планы, готовят технику и семена. Погода оказалось более благоприятной для старта посевной кампании, чем годом ранее.

Под зерновые культуры в районе отведут 31 тыс. 925 гектар - почти на 4 тыс. га больше, чем в 2019. Кормовые культуры займут 17 тыс. 38 га, в 2019 было 15 тыс. 855 га.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , посевная , растениеводство

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