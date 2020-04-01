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Аграрии Викуловского района закупили более двух тысяч тонн удобрений

Общество, 16:01 18 апреля 2020

Тюменская линия

2 тыс. 235 т удобрений закупили растениеводческие хозяйства Викуловского района в 2020 году - на 1 тыс. 200 т больше, чем годом ранее.

Большую часть составляют простые удобрения (азот) - 1 тыс. 643 т. Сложные удобрения (азот, фосфор, калий) - 592 т.

Самый большой по району объем удобрений запасли в агрокомплексе "Викуловский" - 1 тыс. т. В ООО "Радиус-Агро" заготовили 790 т удобрений, в ЗАО "Экос" - 140 т, КХ "Рассвет" - 133 т, ООО "Виктория" - 140 т, СПК "Сибирь" - 32 т. По расчетам специалистов, это повысит качество посевных площадей и позволит получить хороший урожай.

Евгения Шевцова

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# аграрии , Викуловский район , посевная , удобрения

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