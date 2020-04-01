  • 16 апреля 202016.04.2020четверг
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 11..13 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ишимские ТОСы стали финалистами регионального конкурса микрорайонов

Общество, 13:50 16 апреля 2020

пресс-службы администрации Ишима | Фото: пресс-службы администрации Ишима

Два ишимских ТОСа заняли призовые места в областном конкурсе "Самый безопасный микрорайон", сообщает пресс-служба администрации города.

ТОС "Заимский" стал вторым, ТОС "Серебрянка" - третьим. На денежные средства, предусмотренные призовым фондом, продолжится благоустройство микрорайонов.

Активным участникам конкурса ТОСам "Киселевка" и "Центральный" вручат благодарственные письма. Отметили и несколько самых безопасных ишимских дворов по ул. Красная Заря и Свердлова.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , Ишим

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:00 16.04.2020"Доставку добра" организуют в Тюмени
14:41 16.04.2020Заводоуковским школьникам предлагают посмеяться над коронавирусом
14:20 16.04.2020В Тюмени территории кладбищ закроют для посещения
14:15 16.04.2020Тюменка вошла в число региональных представителей Агентства стратегических инициатив