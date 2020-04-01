Ишимские ТОСы стали финалистами регионального конкурса микрорайонов
| Фото: пресс-службы администрации Ишима
Два ишимских ТОСа заняли призовые места в областном конкурсе "Самый безопасный микрорайон", сообщает пресс-служба администрации города.
ТОС "Заимский" стал вторым, ТОС "Серебрянка" - третьим. На денежные средства, предусмотренные призовым фондом, продолжится благоустройство микрорайонов.
Активным участникам конкурса ТОСам "Киселевка" и "Центральный" вручат благодарственные письма. Отметили и несколько самых безопасных ишимских дворов по ул. Красная Заря и Свердлова.