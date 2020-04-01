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Заводоуковским школьникам предлагают посмеяться над коронавирусом

Общество, 14:41 16 апреля 2020

Тюменская линия

Конкурс мемов, связанных с коронавирусом и самоизоляцией, объявил Центр развития детей и молодежи Заводоуковска.

Поучаствовать могут все желающие. Нужно создать мем - картинку со смешным текстом - на указанную тему и разместить его в группе Центра во "ВКонтакте".

"Давайте видеть плюсы и относиться к таким вынужденными мерам с пониманием и долей юмора", - призывают организаторы.

Победителя выберут по количеству лайков и комментариев. За каждый лайк участник получит 1 балл, за комментарий - 1,5 балла, за репост - 2 балла. Победителям вручат призы от Центра развития детей и молодежи.

Отметим, что работы не должны содержать нецензурные высказывания, политические лозунги или призывы к экстремизму. Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать такого участника и удалить его работу.

Евгения Шевцова

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# Заводоуковский городской округ , конкурс , коронавирус

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