Заводоуковским школьникам предлагают посмеяться над коронавирусом

Тюменская линия Тюменская линия

Конкурс мемов, связанных с коронавирусом и самоизоляцией, объявил Центр развития детей и молодежи Заводоуковска.

Поучаствовать могут все желающие. Нужно создать мем - картинку со смешным текстом - на указанную тему и разместить его в группе Центра во "ВКонтакте".

"Давайте видеть плюсы и относиться к таким вынужденными мерам с пониманием и долей юмора", - призывают организаторы.

Победителя выберут по количеству лайков и комментариев. За каждый лайк участник получит 1 балл, за комментарий - 1,5 балла, за репост - 2 балла. Победителям вручат призы от Центра развития детей и молодежи.

Отметим, что работы не должны содержать нецензурные высказывания, политические лозунги или призывы к экстремизму. Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать такого участника и удалить его работу.

Евгения Шевцова