В Тюменской области создан достаточный запас продуктов питания и продовольствия

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В Тюменской области имеется необходимый запас продуктов питания и продовольствия, которые производятся местными предприятиями. Кроме того, некоторые сельхозпроизводители готовы поставлять сырье за пределы региона и страны.

Об этом сообщил заместитель губернатора, директор областного департамент АПК Владимир Чейметов.

"Тюменская область обеспечивает себя всем тем, что выращивается на территории региона. Значительный объем мы реализуем за пределами нашего субъекта и даже страны. Запас продуктов питания, продовольствия, который есть у наших предприятий переработки, производителей сырья, в виде того же зерна или молока, есть в необходимом объеме", - подчеркнул Владимир Чейметов.

Он добавил, что ряд фермеров сегодня адаптируются к работе в условиях режима самоизоляции. Так, некоторые предлагают доставку товаров до двери покупателя, работают фирменные магазины. Вся продукция при этом должны быть соответствующим образом оформлена и сертифицирована.

Любовь Голышева