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В Тюмени ищут спорторганизаторов

Спорт, 14:12 20 апреля 2020

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Тюменцам предлагают влиться в семью спорторганизаторов. В обязанности активных спортсменов войдет организация физкультурно-оздоровительной деятельности для населения на уличных площадках, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Обязательное требование – наличие физкультурного образования либо переподготовки в области физкультуры и спорта, отметили в департаменте.

В настоящее время в Тюмени круглый год с детьми и взрослыми занимаются более 150 инструкторов по спорту. Они ведут бесплатные занятия в различных районах города по 40 различным направлениям на 175 спортивных объектах, в скверах, парках, во дворах, на спортплощадках.

В настоящее время занятия с временно не проводятся, и у желающих стать спорторганизатором возможность оценить свои возможности и обдумать решение. Направить резюме можно на электронную почту NoskovaYV18@mail.ru

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# спорторганизаторы

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