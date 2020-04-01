Бизнес-акселератора ТюмГУ запустила онлайн-курс стартапов

| Фото: www.utmn.ru/ | Фото: www.utmn.ru/

Бизнес-акселератора ТюмГУ запустила образовательный курс, который дает возможность студентам, находясь на дистанционном обучении, почувствовать себя настоящими предпринимателями и пройти путь от генерации идеи до полноценного технологического проекта.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций вуза, за месяц работы курса к нему подключилось более 150 человек, у большинства участников уже сформированы концепции проектов.

"Автоматизация раздельного сбора мусора, выпускные альбомы с дополненной реальностью, автополив растений или сервис для найма студентов – тематики проектов затрагивают различные сферы жизни, совершенствуя продукты или ускоряя рутинные процессы, – комментирует начальник отдела бизнес-акселератора технологического парка ТюмГУ Александр Ермаков. – Многие проекты предлагается реализовать в сфере онлайн-услуг, это весьма актуально сегодня. Задания курса будут доступны участникам еще 10 дней, в течение которых начинающие предприниматели смогут доработать свои концепции, после чего состоится итоговая онлайн-защита перед приглашенными экспертами".

Лучшие проекты могут получить грант на реализацию в размере 50 тыс. рублей. Общий грантовый фонд составляет 300 тыс. рублей.

Подробную информацию о курсе можно найти на официальном сайте или в группе Бизнес-акселератора ТюмГУ ВКонтакте.