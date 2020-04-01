Организаторы Студвесны проведут литературный вечер онлайн

| Фото: областного фестиваля «Студенческая весна» | Фото: областного фестиваля «Студенческая весна»

Тюменских студентов приглашают присоединиться к онлайн-трансляции литературного вечера Студвесны. Участники и выпускники театрального направления фестиваля прочитают стихи и прозу, поговорят о современном сценическом творчестве, сообщают организаторы.

18 апреля в приложении для видеосвязи Zoom студенты прочитают свои произведения. А зрители смогут присоединиться к мероприятию в группе областного фестиваля "Студенческая весна" Вконтакте, где будет вестись трансляция конференции. Начало в 19 часов.

Чтобы выступить на чтениях, нужно написать сообщение в группу фестиваля. Ограничений по возрасту, месту проживания участников и хронометражу номера нет.

На мероприятии соберутся участники театрального направления "Студенческой весны" разных лет: действующие студенты и те, что уже давно выпустились из университетов, но связали свою жизнь с искусством.

"Мы пробуем такого формата чтецкие посиделки впервые. Театралы были немного расстроены, что музыканты могут собираться онлайн, а они нет. Мы решили это исправить. Все выступающие, так или иначе, принимали участие в Студенческой весне, и все они по сей день идут рука об руку с театральным творчеством", — отметила исполнительный директор областного фестиваля "Студенческая весна" в Тюмени Анастасия Егорова.