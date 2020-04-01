Стартует новый интернет-конкурс проекта "Студвесна ONLINE"

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"Студвесна ONLINE" запустила новую конкурсную акцию театрального направления, посвященную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего же в настоящее время подано более одной тысячи заявок авторов творческих номеров на участие в интернет-конкурсах Национальной программы продвижения молодежного творчества "Студвесна ONLINE", сообщают организаторы.

Принять участие в новой конкурсной акции могут молодые люди, записавшие на видео декламацию авторских стихов или прозы о войне и разместившие их на своей странице в социальной сети ВКонтакте или Инстаграм с хэштегами: #ВеснаПобеды75 #СтудвеснаONLINE #студвесна #РСМ #ФондПрезидентскихГрантов.

Оценивать мастерство участников будут известные деятели культуры и искусства: актер, режиссер, обладатель "Премии имени Аркадия Райкина" Александр Фельдман, режиссер и руководитель театра "17-я скрипка" Юлия Артемьева.

"Студвесна ONLINE" объединяет семь конкурсных направлений: "Студвесна. Музыка", "Студвесна. Танец", "Студвесна. Оригинальный жанр", "Студвесна. Театр", "Студвесна. Видео", "Студвесна. Журналистика" и "Студвесна. Мода".

Чтобы подать заявку на одно из направлений, необходимо: снять видео своего творческого номера; выложить его в социальные сети и поставить обязательные хэштеги #СтудвеснаONLINE #студвесна #РСМ #ФондПрезидентскихГрантов и хэштег направления; заполнить заявку на участие в проекте – по ссылке.

Сотни лучших попадут в прямой эфир проекта, где их видео оценят эксперты. Победители проектов получают возможность без прохождения региональных отборов принять участие в XXVIII Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна – Весна Победы", который пройдет в 2020 году в Ростове-на-Дону.