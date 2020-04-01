В Ишимском районе стартует неделя добра

| Фото: Весенняя Неделя Добра 2020, Россия во "ВКонтакте" | Фото: Весенняя Неделя Добра 2020, Россия во "ВКонтакте"

Волонтеров и жителей Стрехнинского сельского поселения приглашают принять участие в ежегодной акции "Весенняя неделя добра-2020" с 20 апреля. Мероприятие проводит Ишимский районный Дворец культуры в рамках одноименной всероссийской акции.

Как рассказала директор культурного учреждения Светлана Щукина, формат мероприятия в сложившихся условиях пришлось изменить. Делать добрые дела можно только дома.

Участникам предлагают не просто делать добрые дела с 20 по 27 апреля, но и ежедневно фотографировать процесс.

"Помог по дому – фото, сделал выставку своих рисунков – поднял семье настроение – фото, всей семьей посмотрели хороший добрый фильм – фото. Для благородных поступков и помощи близким время всегда хорошее", – подчеркнула Светлана Щукина.

Ежедневные фотоотчеты организаторы ждут в группе Ишимского Дворца культуры с пометкой "Акция ВДН-2020". В сообщении необходимо указать ФИО, дату, номер телефона и краткое описание доброго дела.

Инна Кондрашкина