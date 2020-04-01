В Ишимском районе стартует неделя добра
Волонтеров и жителей Стрехнинского сельского поселения приглашают принять участие в ежегодной акции "Весенняя неделя добра-2020" с 20 апреля. Мероприятие проводит Ишимский районный Дворец культуры в рамках одноименной всероссийской акции.
Как рассказала директор культурного учреждения Светлана Щукина, формат мероприятия в сложившихся условиях пришлось изменить. Делать добрые дела можно только дома.
Участникам предлагают не просто делать добрые дела с 20 по 27 апреля, но и ежедневно фотографировать процесс.
"Помог по дому – фото, сделал выставку своих рисунков – поднял семье настроение – фото, всей семьей посмотрели хороший добрый фильм – фото. Для благородных поступков и помощи близким время всегда хорошее", – подчеркнула Светлана Щукина.
Ежедневные фотоотчеты организаторы ждут в группе Ишимского Дворца культуры с пометкой "Акция ВДН-2020". В сообщении необходимо указать ФИО, дату, номер телефона и краткое описание доброго дела.
Инна Кондрашкина