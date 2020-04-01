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Тюменский госуниверситет входит в Топ-20 рейтинга медиаактивности

Общество, 19:41 17 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

ТюмГУ в течение года уверенно держится в Топ-20 рейтинга медиаактивности российских вузов по версии компании "Медиалогия", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Расчет рейтинга происходит автоматически: учитывается количество ссылок на материалы СМИ, влиятельность цитирующих ресурсов. При этом самоцитирование в расчет не берется.

"В период пандемии вузы должны быть максимально открытыми, использовать все доступные каналы коммуникации, чтобы не давать поводов для появления недостоверной информации", - отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

В исследовании участвуют вузы, работающие на территории Российской Федерации. Медиарейтинг строится на основе базы СМИ информационно-аналитической системы "Медиалогия", которая включает на данный момент более 56 тысяч СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

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# рейтинг , ТюмГУ

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