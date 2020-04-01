Студенты из Тюмени будут участвовать в акселераторе УрФУ

| Фото: md-eksperiment.org | Фото: md-eksperiment.org

Студентов ТИУ приглашают к участию в 12 сезоне акселератора Уральского федерального университета. В этот раз работа с проектами пройдет в дистанционном режиме, сообщает вуз.

По словам директора Центра трансфера технологий и предпринимательства УрФУ Нины Феодосиади, качество акселератора не пострадает: участников сезона ждут лекции, вебинары и консультации, индивидуальная работа под началом профессиональных менторов, отраслевая экспертиза, разработка и тестирование бизнес-модели, упаковка и презентация лучших идей перед потенциальными партнерами, среди которых крупные бизнес-игроки.

"Наши эксперты, как и всегда, — профессионалы со всей России. Дистанционная же форма работы, к слову, привычна для представителей бизнеса, поэтому никаких сложностей по ее организации мы не прогнозируем", — отметила Нина Феодосиади.

В акселераторе по-прежнему ждут инновационные проекты "от А до Я", то есть на любой стадии их развития.

Направления 12 сезона: BioMed (современные технологии в медицине); New Materials & Energy (новые материалы, аддитивные технологии, разработки в энергетике и нефтегазовой отрасли); IT-Technologies (информационные технологии); EdTech (новые технологии в образовании).

Методика работы акселератора подразумевает более 72 часов индивидуальных тренингов и консультаций, подготовку проектов к реальным сделкам с индустриальными партнерами, привлечение финансирования для развития проектов и проведение пилотов.

Есть и новшества: в 12 сезоне акселератора в качестве экспертов трека BioMed выступят специалисты медико-биологической компании Bayer. Так что перспективные проекты в таких фокусных для компании направлениях, как разработка новых лекарственных препаратов, направленных на терапию онкологических, офтальмологических, сердечно-сосудистых и гинекологических заболеваний, а также в сфере цифровой медицины могут рассчитывать на индивидуальные менторские консультации и участие в отборе акселераторов CoLaborator и G4A.

В свою очередь, к треку New Materials & Energy подключатся эксперты из крупной металлургической компании.

Заполнить заявку на участие в 12 сезоне акселератора УрФУ можно на сайте.

Получить дополнительную информацию или задать вопросы можно по телефонам: 8 (343) 375-94-32; 8 (922) 219-97-41 или по адресу: startup@accelerator-urfu.ru