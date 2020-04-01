МЧС предупреждает об усилении ветра на юге региона

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Ухудшение погодных условий ожидается на юге Тюменской области 17 апреля, сообщает региональное МЧС,

По данным Тюменского ЦГМС, на юге региона ожидается местами небольшой дождь, скорость ветра - 8-13 м/с, с порывами до 18 м/с.

В связи с этим увеличивается риск возникновения аварий и инцидентов на системах электроснабжения, возможны задержки вылетов и прилетов самолетов в аэропорту Рощино.

Главное управление МЧС по Тюменской области рекомендует жителям переждать порывы ветра в помещении, укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Не прятаться от сильного ветра около стен домов, с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.

Стоит держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Не прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Автовладельцам рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте. В ветреную погоду следует тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем.