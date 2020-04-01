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В Викулово и Сорокино изучат данные призывников дистанционно

Общество, 15:37 17 апреля 2020

Военный комиссариат Викуловского и Сорокинского районов

Призывная комиссия начала работу в новом формате в Викуловском и Сорокинском районах.

Как рассказал военный комиссар Викуловского и Сорокинского районов Сергей Плехов, специалисты удаленно изучают документы призывников, поступившие из медицинских и образовательных учреждений и правоохранительных органов. Так составляется характеристика здоровья молодых людей, профессиональных и морально-деловых качеств, уровня образования.

Самих призывников в военкомат не вызывают, с ними беседуют по телефону.

"Работа военного комиссариата организована с привлечением ограниченного количества сотрудников. Прием граждан временно ограничен. На входе обязательно измерение температуры, в помещениях регулярно проводят дезинфекцию, обеспечена социальная дистанция для работающих. Для призывников и сотрудников есть запас медицинских масок, перчаток, антисептиков. Также будут продезинфицированы транспортные средства для перевозки призывников", - отметил Сергей Плехов.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , призывная кампания , Сорокинский район

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