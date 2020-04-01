В Ишиме заменят фасады двух спортивных комплексов

| Фото: администрация Ишима во Вконтакте | Фото: администрация Ишима во Вконтакте

Фасады на спортивном комплексе "Локомотив" и культурно-спортивном комплексе с бассейном заменят в Ишиме, сообщает городская администрация

Предписания по замене фасадов поступали от Ишимской межрайонной прокуратуры и были связаны с трагическими событиями в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Сейчас средства выделены на обновление облика "Локомотива", объявлен аукцион. Замена фасада на КСК с бассейном запланирована на 2021 год.

Кроме того, по предписанию прокуратуры в 2019 году по аналогичной причине демонтированы фасады на цирковой студии "Мечта", детском саду № 5 на ул. Телефонной и школе № 2.