Пушистик ждет заботливых хозяев

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Полугодовалый котик Ивон ищет дом. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

В январе замерзшего котенка нашли в лесу около Онохино. Сейчас Ивон подрос, стерилизован и готов к переезду в новый дом. Отдают котика с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Евгения.

Выбрать других котят из фонда можно здесь.

Евгения Шевцова