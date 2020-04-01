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Пушистик ждет заботливых хозяев

Общество, 11:21 18 апреля 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Полугодовалый котик Ивон ищет дом. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

В январе замерзшего котенка нашли в лесу около Онохино. Сейчас Ивон подрос, стерилизован и готов к переезду в новый дом. Отдают котика с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Евгения.

Выбрать других котят из фонда можно здесь.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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