Пушистик ждет заботливых хозяев
из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте
Полугодовалый котик Ивон ищет дом. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
В январе замерзшего котенка нашли в лесу около Онохино. Сейчас Ивон подрос, стерилизован и готов к переезду в новый дом. Отдают котика с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Евгения.
Выбрать других котят из фонда можно здесь.
Евгения Шевцова