Росгвардия патрулирует религиозные объекты в Тюмени в выходные

пресс-службы управления Росгвардии по Тюменской области пресс-службы управления Росгвардии по Тюменской области

30 религиодзых оъектов проверят сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области в пасхальные выходные.

В работе задействуют личный состав отделения ОМОН и кинологов со служебными собаками. Их задача - обеспечение безопасности граждан, контроль общественного порядка и режима самоизоляции.

Тюменцам напоминают о важности мер против распространения коронавирусной инфекции и рекомендуют не покидать дома без особой необходимости. Такая мера поможет сохранить здоровье и не допустить новых очагов заражения. сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.