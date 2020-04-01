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Росгвардия патрулирует религиозные объекты в Тюмени в выходные

Общество, 13:07 18 апреля 2020

пресс-службы управления Росгвардии по Тюменской области

30 религиодзых оъектов проверят сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области в пасхальные выходные.

В работе задействуют личный состав отделения ОМОН и кинологов со служебными собаками. Их задача - обеспечение безопасности граждан, контроль общественного порядка и режима самоизоляции.

Тюменцам напоминают о важности мер против распространения коронавирусной инфекции и рекомендуют не покидать дома без особой необходимости. Такая мера поможет сохранить здоровье и не допустить новых очагов заражения. сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

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# патруль , Росгвардия по Тюменской области , самоизоляция

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