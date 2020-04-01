В Тюменской области уменьшилось число ДТП с участием общественного транспорта

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

53 ДТП с участием автобусов и маршрутных такси произошло в регионе за три месяца 2020 года, это на 17% меньше, чем за тот же период годом ранее. В этих авариях погибли четыре человека, 96 травмированы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Основным видом ДТП с участием автобусов остается падение пассажира в салоне при движении автобуса, таких аварий стало меньше на треть – 21.

В Тюменской области зарегистрировано более 11 тыс. автобусов различной вместимости, в том числе 557 школьных автобусов. Сотрудники ГИБДД в 2020 году провели 43 специальных и рейдовых мероприятия, направленных на пресечение нарушений водителями автобусов и повышение их дорожной дисциплины.

К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения на территории региона привлечены 613 водителей автобусов.