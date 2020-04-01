Арктический циклон принесет в Тюмень похолодание к концу недели

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Переменчивая погода ожидается в Тюмени в течение недели, с 20 по 26 апреля. По данным центра Фобос, если начало периода будет теплым, в полуденные часы воздух может прогреваться до плюс 20. То к середине недели в регион прорвутся арктические воздушные массы, осадки могут переходить в снег, а дневная температура понизится до плюс 8.

В Тюмени 20 апреля ожидается переменная облачность, днем до плюс 12 градусов, ветер юго-восточный, умеренный. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 5.

21 апреля в течение суток ожидается переменная облачность, в ночные часы температура воздуха составит плюс 5 градусов, днем потеплеет до плюс 14.

22 апреля станет самым теплым днем недели. В течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность. Ночью ожидается до плюс 8, днем – до 21 градуса выше ноля.

С 23 апреля начнется похолодание. Синоптики прогнозируют небольшой дождь и понижение дневной температуры воздуха до плюс 9 градусов. Порывы северо-западного ветра могут достигать 13 м/с.

24 апреля в дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 9 градусов, ночью опустятся до плюс 2.

Пасмурно и прохладно будет и в выходные дни. 25 и 26 апреля в ночные часы температура воздуха составит от ноля до плюс 2 градусов. Днем максимальная температура воздуха составит от 8 до 12 градусов.

Любовь Голышева