Фотоальбомы с дополненной реальностью создают тюменские студенты

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Тюменская команда LiveBook решила создавать уникальные выпускные альбомы с дополненной реальностью. Стать технологическим стартапером не выходя из дома студентам помог онлайн-курс бизнес-акселератора Тюменского госуниверситета, сообщает пресс-служба вуза.

Образовательный путь - от генерации идеи до полноценного технологического проекта - длился один месяц. По словам студентки ТюмГУ Екатерины Лямцевой, фотоальбомы создаются с помощью технологий дополненной реальности и дарят возможность самовыражения и яркие эмоции.

"Мы убеждены, что выпускной альбом должен быть не скучной формальностью, а модным и современным атрибутом, который захочется брать в руки вновь и вновь", - рассказала она.

"Оживить" фотографию в альбоме можно с любого смартфона. Для этого нужно скачать приложение, отсканировать специальный код и навести камеру телефона на фотографию. Как пояснил соавтор проекта Алексей Лобов, о технической части не стоит беспокоиться – приложение поддерживают все модели смартфонов на IOS и Android.

"Человек сможет дать будущему себе напутствие, в год своего выпуска рассказать о том, кем мечтает стать или просто станцевать крутой танец", - добавил Алексей Лобов.

Команда LiveBook состоит из двух студентов. За короткое время они дистанционно создали сайт, разработали авторские дизайны, проанализировали целевую аудиторию и рассчитали юнит-экономику. В будущем планируют сотрудничать с детским садами, школами, колледжами и вузами Тюменской области. А через три года ребята хотят открыть свой проект в других городах России.