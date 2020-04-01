Онлайн-проект Семья#ПроВсе продлили до конца апреля

| Фото: группа "Семья#ПроВсё" ВКонтакте | Фото: группа "Семья#ПроВсё" ВКонтакте

Онлайн-проект Семья#ПроВсе, который стартовал в Тюмени в конце марта, продлили до 30 апреля, сообщает региональный центр "Семья".

По словам директора центра "Семья" Елены Перминовой, проект получил немало положительных откликов от школьников и их родителей.

"Мы были приятно удивлены, когда начали получать столько положительных отзывов. Было волнительно, потому что такой формат взаимодействия с детьми пробуем впервые. Очень благодарны, что в работу включились активные тюменцы – фитнес-тренеры, журналисты, кондитеры, различные организации – Центр робототехники, представители проекта НольПлюс. Главная наша цель — организация полезного, познавательного и, главное, совместного досуга всей семьи", - рассказала она.

В условиях проекта участникам предлагают ежедневное задание, по итогам выполнения которого начисляют баллы. Чем больше активность, тем больше баллов — тем выше вероятность получить призы и подарки.

Ребята проявляют свои таланты, приобретают новые навыки и умения, делятся своими знаниями. Все задания на проекте предлагают специалисты регионального центра "Семья" - инспекторы по охране детства, психологи, специалисты по социальной работе.