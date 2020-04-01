Супругов будут судить за попытку сбыть наркотики в Тобольске

| Фото: МО МВД России "Тобольский" | Фото: МО МВД России "Тобольский"

В отношении двух подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере возбудили уголовное дело в Тобольске, сообщает Межмуниципальный отдел МВД России "Тобольский".

Злоумышленников поймали в феврале. Автомобиль, за рулем которого находился 28-летний мужчина, остановили на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск. В салоне была супруга водителя.

В ходе досмотра у 21-летней девушки изъяли 100 пакетиков с веществом синтетического происхождения. Экспертиза показала, что там метилэфедрон и мефедрон общей массой 134 грамма. Подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции.

Оперативники установили, что семейная пара приехала в Тобольск для оборудования тайников с целью сбыть наркотики. Крупную партию запрещенных веществ супруги приобрели бесконтактным способом в пригороде Тюмени.

Уголовное дело в отношении подозреваемых возбудили по части 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Фигуранты заключены под стражу. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 20 лет.