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На Ямале мост через реку Пур построят до конца 2020 года

Общество, 08:25 22 апреля 2020

www.yanao.ru (архив)

Мост через реку Пур на Ямале появится до конце 2020 года, сообщает ИА "Север-пресс".

Предприятие "Мостострой-11" ведет работы по его возведению круглосуточно. Строится мост за счет частных инвестиций. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отмечал, что Пуровский мост будет запущен с опережением графика.

Сейчас жители Уренгоя готовятся к весеннему паводку. Во время ледохода наплавной мост демонтируют, они будут добираться до другого берега на воздушных подушках. Перевозку людей в период паводка берет на себя компания "Пурречфлот". Она предоставляет судна на воздушной подушке муниципалитету в аренду для бесплатной перевозки жителей п. Уренгой, также для эвакуации жителей в случае паводка с затопленных территорий.

Компания-перевозчик закончила ремонты судов на воздушных подушках, подобрала экипажи и закупила горюче-смазочные материалы, заключила договоры страхования. Для жителей поселка проезд будет бесплатным, для всех остальных – 500 рублей в одну сторону. Провоз багажа свыше 20 кг – 100 рублей.

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# ледоход , река Пур , Ямал

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