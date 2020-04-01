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В Тюменской области зафиксировали снижение цен на бензин

Общество, 13:49 20 апреля 2020

Центр сертификации Ростандарт ВК

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы РФ проводит ежедневный мониторинг цен на дизельное топливо и бензин марок АИ-92 и АИ-95 в период действия особых мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель руководителя управления ФАС РФ по Тюменской области Дмитрий Полухин.

"Все четыре оператора топливного рынка каждый день отчитываются перед нами о ценах на бензин и дизтопливо, которые они устанавливают на заправочных станциях. За последнюю неделю, в период с 13 по 19 апреля, произошло небольшое снижение цен", - отметил он.

По словам Дмитрия Полухина, цена на дизтопливо упала в связи с тем, что операторы перешли на летний вид топлива.

"Нарушений антимонопольного законодательства со стороны операторов топливного рынка за последнее время выявлено не было", - сообщил он.

Евгений Бабенко

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# дизтопливо , Тюменское УФАС России , цены на бензин

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