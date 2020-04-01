Мини-пекарня Абатского района расширит географию поставок продукции

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Мини-пекарня Любови Пашковой из Абатского района будет поставлять хлебобулочные изделия в магазины Сладковского и Казанского района, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Производство в родном селе Майском Любовь Пашкова открыла в 2014 году, тогда же при финансовой поддержке МКК "Фонда микрофинансирования Тюменской области" она обновила оборудование и увеличила объем продукции.

"Предпринимателям советую не бояться открывать свое дело, даже если экономическая ситуация не совсем благоприятна. Для пытливого ума это интересная задача: нужен точный расчет и планирование. Важно стремиться быть настоящим профи в своем деле и добросовестно трудиться. Первое правило бизнеса – откликаться на потребность клиента" - считает Любовь Пашкова.

В Год сельского предпринимательства владелица мини-пекарни расширила ассортимент на две позиции и создала еще одно рабочее место. В ближайшее время планирует трудоустроить еще двоих человек. Выпускаемый хлеб она реализует в магазинах Абатска и Абатского района, а в скором будущем он появится на прилавках в Сладковском и Казанском районах.