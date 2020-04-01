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Гидрологическая обстановка в Викулово не вызывает опасений

Общество, 14:21 20 апреля 2020

администрация Тюменского района

Четыре метра 12 см составляет уровень воды в реке Ишим в Викуловском районе по данным на 20 апреля.

Существенной угрозы для домовладений нет. Гидрологический пункт района регулярно следит за обстановкой, замеры воды производят ежедневно.

В Скрипкинском сельском поселении вода пошла на убыль - за три дня уровень снизился на 36 см. Временный переезд еще затоплен. В Балаганском сельском поселении вода также скрывает мост на 50 см.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , паводок

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