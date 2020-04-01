Гидрологическая обстановка в Викулово не вызывает опасений
администрация Тюменского района
Четыре метра 12 см составляет уровень воды в реке Ишим в Викуловском районе по данным на 20 апреля.
Существенной угрозы для домовладений нет. Гидрологический пункт района регулярно следит за обстановкой, замеры воды производят ежедневно.
В Скрипкинском сельском поселении вода пошла на убыль - за три дня уровень снизился на 36 см. Временный переезд еще затоплен. В Балаганском сельском поселении вода также скрывает мост на 50 см.
Евгения Шевцова