Гидрологическая обстановка в Викулово не вызывает опасений

администрация Тюменского района администрация Тюменского района

Четыре метра 12 см составляет уровень воды в реке Ишим в Викуловском районе по данным на 20 апреля.

Существенной угрозы для домовладений нет. Гидрологический пункт района регулярно следит за обстановкой, замеры воды производят ежедневно.

В Скрипкинском сельском поселении вода пошла на убыль - за три дня уровень снизился на 36 см. Временный переезд еще затоплен. В Балаганском сельском поселении вода также скрывает мост на 50 см.

Евгения Шевцова