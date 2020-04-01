Астрономическая неделя в Тюмени: новолуние, Лириды и хвостатые странницы

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Пик метеорного потока Лириды, прохождение трех комет и новолуние смогут увидеть любители астрономии с 20 по 26 апреля в Тюмени.

По данным портала Astronet, из планет Солнечной системы для наблюдений на неделе доступны Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Проще всего найти Венеру - ее видно на вечернем небе невооруженным глазом как самую яркую звезду. Планета проходит по созвездию Тельца, двигаясь в одном направлении с Солнцем.

Марс, Юпитер и Сатурн находятся совсем рядом друг с другом - в районе созвездия Козерога, что упрощает их наблюдение. Все они движутся в одном направлении с Солнцем и наблюдать их лучше после 4 часов и до восхода Солнца. В любительские телескопы Марс виден как яркий красный диск. На поверхности Юпитера можно рассмотреть параллельные полосы, а также спутники планеты. У Сатурна интерес представляет кольцо - его видно даже в мощный бинокль.

Также на неделе для любительских инструментов остаются доступными три кометы: ATLAS (C/2019 Y4), PANSTARRS (C/2017 T2) и ATLAS (C/2019 Y1) в относительной близости друг с другом. Из астероидов самой яркой остается Веста в созвездии Тельца.

В ночь на 22 апреля ожидается максимум действия метеорного потока Лириды, а на следующую ночь - новолуние.

Напомним, что в режиме повышенной готовности вести астрономические наблюдения можно только из окна или балкона своей квартиры.

Евгения Шевцова