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Девять потеряшек нашли новый дом за прошедшую неделю

Общество, 18:27 20 апреля 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Девять животных переданы новым хозяевам благодаря фонду помощи бездомным животным "Потеряшки" в Тюмени с 13 по 19 апреля. Из них пять собак, два кота и две кошки.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в фонде. Отметим, что с начала работы "Потеряшек" - 2007 года - в новые семьи отдано более 12 тыс. питомцев.

Подопечными за прошедшую неделю стали 17 животных - все они теперь тоже ищут дом. Выбрать питомца, помочь "Потеряшкам", а также подробнее узнать о работе фонда можно здесь.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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