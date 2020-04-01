Девять потеряшек нашли новый дом за прошедшую неделю

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Девять животных переданы новым хозяевам благодаря фонду помощи бездомным животным "Потеряшки" в Тюмени с 13 по 19 апреля. Из них пять собак, два кота и две кошки.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в фонде. Отметим, что с начала работы "Потеряшек" - 2007 года - в новые семьи отдано более 12 тыс. питомцев.

Подопечными за прошедшую неделю стали 17 животных - все они теперь тоже ищут дом. Выбрать питомца, помочь "Потеряшкам", а также подробнее узнать о работе фонда можно здесь.

Евгения Шевцова