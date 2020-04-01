В помощь родителям: как работают в тюменских садах дежурные группы

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Строгий утренний фильтр, частая дезинфекция и ужесточение санитарных норм - за время действия режима повышенной готовности тюменские детсады привыкли к работе в новом формате.

Все они приостановили основную деятельность, задействованы только дежурные группы. Это группы для детей, чьи родители заняты на непрерывном производстве. В каждой из них - не более 12 дошколят, количество дежурных групп в каждом конкретном саду зависит от потребности родителей.

К примеру, в тюменском детском саду №79 их две. Как рассказала заведующая учреждением Наталья Старикова, количество воспитанников каждый день меняется. "Кто-то из родителей работает сменами и приводит ребенка не каждый день, кто-то уходит на самоизоляцию вместе с детьми. В любом случае число детей в каждой группе строго ограничено - не более 12", - отметила она.

В режиме повышенной готовности сады не прекращали деятельность, поэтому дополнительные уведомления в контролирующие органы подавать не пришлось. Чтобы записать ребенка в дежурную группу, родителям тоже не нужно собирать дополнительные справки - достаточно одного заявления.

"Заявление - основной документ. Мы обновляем их еженедельно, так как у родителей меняется режим работы, соответственно меняется потребность в детском саду. У нас есть администраторы, которые регулярно связываются с родителями и отслеживают, кому еще нужно место. Если будет необходимо, откроем третью дежурную группу, пока она формируется", - рассказала заведующая.

Время работы детского сада также осталось прежним, все основные режимные моменты для воспитанников соблюдены. При этом чаще стали обрабатывать помещения, входные группы, территорию детсада, в том числе с привлечением специализированных организаций.

Как подчеркнула Наталья Старикова, санитарные нормы в детских садах всегда строго соблюдают. Сейчас вдобавок к дезинфекции стали чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку в группах. Все средства для этого одобрены Роспотребнадзором и безопасны для малышей.

"Во время приема детей и на прогулке воспитатели работают в масках и перчатках. В течение дня в группах это не обязательно - мы работаем со здоровыми детьми. Также весь день с нами находится медработник из поликлиники, регулярно осматривает сотрудников и воспитанников, с обязательной термометрией", - говорит Наталья Старикова.

Воспитатели, которые не задействованы в дежурных группах, работают дистанционно. В мессенджерах и по телефону они консультируют родителей по вопросам воспитания и обучения, подсказывают, как интересно и с пользой провести время дома.

Напомним, всего в Тюменской области в режиме повышенной готовности работает более 100 таких дежурных групп.

Евгения Шевцова