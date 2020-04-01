Пассажирские самолеты в Рощино тщательно дезинфицируют

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

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Ежедневную уборку воздушных судов с применением дезинфицирующих средств проводит авиакомпания ЮТэйр для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди пассажиров. Об этом рассказал главный врач - начальник медицинской службы авиакомпании Александр Бутов.

"Мы понимаем беспокойство пассажиров, вызванное вспышкой коронавирусной инфекции во всем мире. Для нас важно обеспечить безопасность людей во время перелета. Поэтому вся деятельность авиакомпании соответствует требованиям государственных органов, чтобы не допустить распространения COVID-19 на борту воздушного судна", - отметил Александр Бутов.

Используемые для самолетов дезинфицирующие средства гипоаллергенны и безопасны для человека. Кроме того, каждые 48 часов воздушные суда проходят дополнительную обработку противовирусными средствами.

"Все рейсы авиакомпании обеспечены защитными масками для пассажиров и членов экипажей. Обычные влажные салфетки заменены на антибактериальные. Используется также антибактериальное мыло. Во всех помещениях, где хранится мягкий инвентарь, используемый на воздушных судах, подвергаются дезинфекции", - рассказал начальник медицинской службы авиакомпании.

Дополнительные меры санитарно-эпидемиологической безопасности приняты и на предприятии, производящем бортовое питание.

Евгений Бабенко