Пассажиропоток тюменского аэропорта существенно снизился

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

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Все предписания Роспотребнадзора, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, полностью выполняются в тюменском аэропорту "Рощино", рассказал директор по производству аэропорта "Рощино" Евгений Владимиров.

"В связи со сложной ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции во всем мире, и жесткими карантинными мерами, введенными во всех регионах России, пассажиропоток в нашем аэропорту существенно снизился. По международным линиям - на сто процентов по сравнению с 2019 годом, по внутренним - практически на 85 процентов", - сообщил он.

Несмотря на резкое снижение пассажиропотока, в аэропорту не прекращается реализация усиленных карантинных мер и полностью выполняются все предписания Роспотребнадзора.

Полная дезинфекция аэровокзального комплекса была проведена 6 апреля. Аэропорт теперь работает с 6 до 19 часов, в ночное время он закрыт.

"Наши работники обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. Проводится регулярное измерение температуры всему персоналу. Все помещения оснащены средствами дезинфекции рук для пассажиров и работников. Есть необходимый запас дезинфицирующих средств для уборки", - подчеркнул Евгений Владимиров.

Евгений Бабенко