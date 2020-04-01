  • 20 апреля 202020.04.2020понедельник
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 6..8 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пассажиропоток тюменского аэропорта существенно снизился

Общество, 18:01 20 апреля 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В помощь родителям: как работают в тюменских садах дежурные группы

Все предписания Роспотребнадзора, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, полностью выполняются в тюменском аэропорту "Рощино", рассказал директор по производству аэропорта "Рощино" Евгений Владимиров.

"В связи со сложной ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции во всем мире, и жесткими карантинными мерами, введенными во всех регионах России, пассажиропоток в нашем аэропорту существенно снизился. По международным линиям - на сто процентов по сравнению с 2019 годом, по внутренним - практически на 85 процентов", - сообщил он.

Несмотря на резкое снижение пассажиропотока, в аэропорту не прекращается реализация усиленных карантинных мер и полностью выполняются все предписания Роспотребнадзора.

Полная дезинфекция аэровокзального комплекса была проведена 6 апреля. Аэропорт теперь работает с 6 до 19 часов, в ночное время он закрыт.

"Наши работники обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. Проводится регулярное измерение температуры всему персоналу. Все помещения оснащены средствами дезинфекции рук для пассажиров и работников. Есть необходимый запас дезинфицирующих средств для уборки", - подчеркнул Евгений Владимиров.

Евгений Бабенко

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аэропорт Рощино , дезинфекция , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:14 20.04.2020Сбербанк в Тюмени передал волонтерам десять тысяч масок для пожилых и маломобильных граждан
18:59 20.04.2020Открылась регистрация на городской чемпионат по социальной онлайн-игре "Мой выбор 2.0"
18:40 20.04.2020Тюменские дорожники открыли летний сезон содержания улично-дорожной сети
18:35 20.04.2020Авиапассажирам, прибывающим в Тюмень, выдают предписания о самоизоляции