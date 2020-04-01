Пассажиропоток тюменского аэропорта существенно снизился
Далее в сюжете В помощь родителям: как работают в тюменских садах дежурные группы
Все предписания Роспотребнадзора, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, полностью выполняются в тюменском аэропорту "Рощино", рассказал директор по производству аэропорта "Рощино" Евгений Владимиров.
"В связи со сложной ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции во всем мире, и жесткими карантинными мерами, введенными во всех регионах России, пассажиропоток в нашем аэропорту существенно снизился. По международным линиям - на сто процентов по сравнению с 2019 годом, по внутренним - практически на 85 процентов", - сообщил он.
Несмотря на резкое снижение пассажиропотока, в аэропорту не прекращается реализация усиленных карантинных мер и полностью выполняются все предписания Роспотребнадзора.
Полная дезинфекция аэровокзального комплекса была проведена 6 апреля. Аэропорт теперь работает с 6 до 19 часов, в ночное время он закрыт.
"Наши работники обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. Проводится регулярное измерение температуры всему персоналу. Все помещения оснащены средствами дезинфекции рук для пассажиров и работников. Есть необходимый запас дезинфицирующих средств для уборки", - подчеркнул Евгений Владимиров.
Евгений Бабенко