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Волонтеров 55+ обучат фитнесу онлайн

Общество, 16:14 20 апреля 2020

Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Обучение фитнесу по мировым стандартам WorldSkills пройдут студенты Университета третьего возраста не выходя из дома, сообщает областной геронтологический центр.

Курс нового виртуального факультета "Физкультура, спорт и фитнесс" будет организован на образовательной платформе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Пройдя обучение в дистанционном формате, студенты 55+ овладеют методикой проведения атлетических занятий в современных и актуальных техниках.

Новоиспеченные специалисты в области физической культуры и спорта по окончании обучения смогут проводить тренировки самостоятельно, правильно подбирать режим занятий, распределять виды нагрузок, рекомендовать нужный спортивный инвентарь и информировать по здоровому питанию.

Занятия начнутся в начале мая 2020 года и продлятся месяц. Обучение в Университете третьего возраста проходит бесплатно. Чтобы стать студентом онлайн-факультета, необходимо лишь обеспечить себе доступ в сеть Интернет и подать заявку на обучение, пройдя по ссылке (поставить галочку "Доступно дистанционное обучение" выбрать ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных технологий").

Записаться и получить более подробную информацию можно по телефону: 8 (3452) 51-50-51.

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# областной геронтологический центр , обучение , университет третьего возраста , фитнес

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