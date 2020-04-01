Волонтеров 55+ обучат фитнесу онлайн

| Фото: Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Обучение фитнесу по мировым стандартам WorldSkills пройдут студенты Университета третьего возраста не выходя из дома, сообщает областной геронтологический центр.

Курс нового виртуального факультета "Физкультура, спорт и фитнесс" будет организован на образовательной платформе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Пройдя обучение в дистанционном формате, студенты 55+ овладеют методикой проведения атлетических занятий в современных и актуальных техниках.

Новоиспеченные специалисты в области физической культуры и спорта по окончании обучения смогут проводить тренировки самостоятельно, правильно подбирать режим занятий, распределять виды нагрузок, рекомендовать нужный спортивный инвентарь и информировать по здоровому питанию.

Занятия начнутся в начале мая 2020 года и продлятся месяц. Обучение в Университете третьего возраста проходит бесплатно. Чтобы стать студентом онлайн-факультета, необходимо лишь обеспечить себе доступ в сеть Интернет и подать заявку на обучение, пройдя по ссылке (поставить галочку "Доступно дистанционное обучение" выбрать ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных технологий").

Записаться и получить более подробную информацию можно по телефону: 8 (3452) 51-50-51.